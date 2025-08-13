ترامب: أود لقاء بوتين وزيلينسكي إذا سار اجتماعي الأول مع بوتين على نحو جيد

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيود عقد اجتماع ثان مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا سار اجتماعه الأول مع بوتين على نحو جيد.



وقال ترامب للصحفيين: "إذا سار الأول على نحو جيد سنعقد اجتماعا ثانيا قريبا... أود أن أفعل ذلك على الفور تقريبا وسنعقد اجتماعا ثانيا بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي بحضوري إذا كانا يودان وجودي فيه".