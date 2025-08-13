أخبار
ترامب: أود لقاء بوتين وزيلينسكي إذا سار اجتماعي الأول مع بوتين على نحو جيد
أخبار دولية
2025-08-13 | 12:36
مشاهدات عالية
ترامب: أود لقاء بوتين وزيلينسكي إذا سار اجتماعي الأول مع بوتين على نحو جيد
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيود عقد اجتماع ثان مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي إذا سار اجتماعه الأول مع بوتين على نحو جيد.
وقال ترامب للصحفيين: "إذا سار الأول على نحو جيد سنعقد اجتماعا ثانيا قريبا... أود أن أفعل ذلك على الفور تقريبا وسنعقد اجتماعا ثانيا بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي بحضوري إذا كانا يودان وجودي فيه".
أخبار دولية
ترامب
بوتين
زيلينسكي
التالي
فاينانشال تايمز: فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبلغت الأمم المتحدة باستعدادها لإعادة فرض العقوبات على إيران
المكسيك تسلّم الولايات المتحدة 26 مطلوبًا بتهم مخدرات
السابق
مقالات ذات صلة
أخبار دولية
2025-06-02
ترامب "منفتح" على لقاء بوتين وزيلينسكي في تركيا
أخبار دولية
2025-06-02
ترامب "منفتح" على لقاء بوتين وزيلينسكي في تركيا
0
أخبار دولية
2025-08-07
ترامب: لقائي مع بوتين ليس مشروطًا بمقابلة بين الرئيس الروسي وزيلينسكي
أخبار دولية
2025-08-07
ترامب: لقائي مع بوتين ليس مشروطًا بمقابلة بين الرئيس الروسي وزيلينسكي
0
آخر الأخبار
2025-08-06
البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكي
آخر الأخبار
2025-08-06
البيت الأبيض يعلن استعداد ترامب للقاء بوتين وزيلينسكي
0
أخبار دولية
2025-07-25
الكرملين يستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي خلال 30 يوما
أخبار دولية
2025-07-25
الكرملين يستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي خلال 30 يوما
0
أخبار دولية
16:37
محكمة استئناف تمنح إدارة ترامب ضوءا أخضر لخفض المساعدات الخارجية
أخبار دولية
16:37
محكمة استئناف تمنح إدارة ترامب ضوءا أخضر لخفض المساعدات الخارجية
0
أخبار دولية
15:06
بولندا توجه الاتهام الى ستة أشخاص بالعمل لحساب أجهزة استخبارات أجنبية
أخبار دولية
15:06
بولندا توجه الاتهام الى ستة أشخاص بالعمل لحساب أجهزة استخبارات أجنبية
0
أخبار دولية
14:08
ستارمر: دعم بريطانيا لأوكرانيا "لا يتزعزع"
أخبار دولية
14:08
ستارمر: دعم بريطانيا لأوكرانيا "لا يتزعزع"
0
أخبار دولية
13:41
ترامب يهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة جدا" إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
13:41
ترامب يهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة جدا" إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا
0
آخر الأخبار
2025-06-10
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي
آخر الأخبار
2025-06-10
التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكوستا برافا باتجاه الاوزاعي
0
منوعات
2025-04-18
في الفيليبين... مُجسّد دور المسيح صُلِب للمرة الأخيرة خلال مراسم الجمعة العظيمة
منوعات
2025-04-18
في الفيليبين... مُجسّد دور المسيح صُلِب للمرة الأخيرة خلال مراسم الجمعة العظيمة
0
أخبار دولية
2025-08-10
الخارجية الأردنية عزت بشهداء الجيش
أخبار دولية
2025-08-10
الخارجية الأردنية عزت بشهداء الجيش
0
أخبار دولية
2025-06-22
موسكو تندد بالضربات الأميركية "غير المسؤولة" على مواقع نووية في إيران
أخبار دولية
2025-06-22
موسكو تندد بالضربات الأميركية "غير المسؤولة" على مواقع نووية في إيران
0
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
تقارير نشرة الاخبار
14:22
لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
تقارير نشرة الاخبار
13:58
بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
0
أخبار دولية
13:39
إسرائيل تضغط لإقامة "ممر إنساني" إلى السويداء وسط استمرار عملياتها العسكرية في سوريا
أخبار دولية
13:39
إسرائيل تضغط لإقامة "ممر إنساني" إلى السويداء وسط استمرار عملياتها العسكرية في سوريا
0
رياضة
13:34
العين على منتخب لبنان عشية مواجهته نيوزيلندا في ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة
رياضة
13:34
العين على منتخب لبنان عشية مواجهته نيوزيلندا في ربع نهائي كأس آسيا لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إذا خطّطتم لزيارة جبيل للسياحة فإليكم المبلغ الذي ستحتاجون إليه
تقارير نشرة الاخبار
13:32
إذا خطّطتم لزيارة جبيل للسياحة فإليكم المبلغ الذي ستحتاجون إليه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصانع تلوّث الليطاني… قرارات بالإقفال بانتظار التنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
مصانع تلوّث الليطاني… قرارات بالإقفال بانتظار التنفيذ
0
أخبار دولية
13:22
نتنياهو: أسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" وفتح باب "الهجرة الطوعية" لسكان غزة
أخبار دولية
13:22
نتنياهو: أسعى لتحقيق "إسرائيل الكبرى" وفتح باب "الهجرة الطوعية" لسكان غزة
1
خبر عاجل
07:29
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
خبر عاجل
07:29
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
2
أخبار لبنان
08:20
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
08:20
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
3
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
4
أخبار لبنان
01:13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
01:13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
5
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
6
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
7
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
خبر عاجل
13:08
وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب
8
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
أخبار لبنان
12:27
سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى
