بمواكبة من الهلال الأحمر السوري وبالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني... قافلة مساعدات تدخل السويداء

دخلت إلى محافظة ‫السويداء‬ اليوم، قافلة تضم 21 شاحنة محملة بمساعدات إغاثية وطبية وغذائية، بمواكبة من الهلال الأحمر السوري وبالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني.



‏ومن ضمنها 10 شاحنات محملة بـ250 طن من الطحين (مقدمة من أهل جبل لبنان) اضافة إلى سبعة أجهزة غسيل كلى لدعم القطاع الصحي في المحافظة (مقدمة من الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنلاط) تم استلامها من قبل اللجنة الطبية المعنية في مستشفى السويداء الوطني.