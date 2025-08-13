ترامب يهدد روسيا بـ"عواقب وخيمة جدا" إذا لم تنه الحرب في أوكرانيا

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب روسيا بـ"عواقب وخيمة جدا" إذا لم تنهِ الحرب في أوكرانيا.



وقال ترامب في مؤتمر صحافي قبل يومين من اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا الجمعة: "ستكون هناك عواقب وخيمة جدا"، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

