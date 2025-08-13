بولندا توجه الاتهام الى ستة أشخاص بالعمل لحساب أجهزة استخبارات أجنبية

أعلنت النيابة العامة البولندية الأربعاء توجيه تهمة القيام بأعمال تخريبية "لحساب أجهزة استخبارات أجنبية" إلى ثلاثة بولنديين وثلاثة بيلاروسيين.



ولم يحدد الادعاء الدولة المسؤولة عن أنشطة المجموعة.



وقال المتحدث باسم النيابة العامة بريميسلاف نوفاك لوكالة فرانس برس إن أحد المشتبه بهم، ويدعى ستيبان ك. سبق أن اتُهم بالقيام بأعمال تخريبية لحساب أجهزة الاستخبارات الروسية.



وأفاد بيان النيابة العامة بأن المتهمين يُشتبه في تخطيطهم وتنفيذهم "لأعمال تخريبية" على الأراضي البولندية و"تهريب أسلحة ومخدرات" و"جرائم جنائية أخرى".



وأضاف البيان أن هدف الأجهزة الأجنبية كان "إثارة اضطرابات اجتماعية وخلق شعور بالعجز لدى سلطات البلاد".

