توترات جديدة في النزاع الحدودي بين البيرو وكولومبيا

ألقت الشرطة البيروفية القبض على مسّاحَين كولومبيَين في جزيرة متنازع عليها في نهر الأمازون، الأمر الذي وصفته بوغاتا الأربعاء بأنّه غير قانوني، ما أعاد إشعال النزاع الحدود بين البلدين.



وفي خضم ذلك، أعلن مكتب المدعي العام البيروفي فتح تحقيق يستهدف المسّاحَين بتهمة "الاعتداء على السيادة الوطنية".



ويدور نزاع تاريخي بين البلدين بشأن ترسيم حدود أراضيهما على طول نهر الأمازون الذي يتغيّر مساره بشكل متكرّر، ما يؤدي إلى ظهور جزر جديدة.



ووفق الشرطة البيروفية، كان المسّاحان اللذان أوقفا الثلاثاء يحملان معدات تحديد مواقع جغرافية عبر الأقمار الاصطناعية، من دون الحصول على ترخيص من البيرو.



من جهته، وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو التوقيف الأربعاء عبر منصة إكس بأنّه "غير قانوني"، معتبرا أنّه "اختطاف".



وقال المدعي العام البيروفي رودولفو سيفوينتس فارغاس في بيان إنّ توقيفهما جاء بناء على شكوك في محاولتهما تقديم "جزء من الأراضي الوطنية على أنّها تنتمي إلى كولومبيا".