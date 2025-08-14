بوتين وترامب سيبحثان تسوية النزاع في أوكرانيا والأمن الدولي



يبحث الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب في قمتهما المرتقبة الجمعة في ولاية ألاسكا، تسوية النزاع في أوكرانيا والأمن في العالم، بحسب ما أفاد مسؤول في الكرملين الخميس.



وقال المستشار الدبلوماسي لبوتين يوري أوشاكوف للصحافيين إن جدول الأعمال "سيتمحور بالدرجة الأولى على تسوية الأزمة الأوكرانية"، إضافة الى "السلام" و"الأمن" و"القضايا الدولية المهمة" و"التعاون الثنائي".



وأشار إلى أن اللقاء الذي سيُعقد في قاعدة إلمندورف الجوية في أنكوريج في ولاية ألاسكا، سيبدأ قرابة الساعة 11,30 (19,30 بتوقيت غرينيتش)، ويعقبه مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين.