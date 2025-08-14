ارتفاع حصيلة الانفجار في شمال غرب سوريا الى أربعة قتلى

ارتفعت حصيلة القتلى جراء "انفجارات" لم تُحدد أسبابها عند أطراف مدينة إدلب في شمال غرب سوريا، الى أربعة أشخاص على الاقل، وفق ما أورد الإعلام الرسمي الخميس.



ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا" عن وزارة الصحة "ارتقاء أربعة أشخاص وإصابة خمسة آخرين في حصيلة أولية جراء الانفجار الذي وقع في محيط مدينة إدلب".



وأورد الدفاع المدني السوري أن فرقه انتشلت جثمان طفل من بين الضحايا.



وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان من جهته الى دوي "انفجارات عنيفة متتالية داخل مقر لمقاتلين أجانب غير سوريين يضم مستودع ذخيرة، تزامنت مع تحليق طيران مسيّر في الاجواء".



وأسفرت الانفجارات عن "تصاعد كثيف لأعمدة الدخان، وسط حالة من الذعر بين السكان والمارة في المنطقة"، وفق المرصد.