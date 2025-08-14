بوتين: الإدارة الأميركية تبذل "جهودًا صادقة" لحل النزاع في أوكرانيا

تبذل الإدارة الأميركية "جهودًا صادقة" لحل النزاع في أوكرانيا، وفق ما أعلن الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتين.



وأشار بوتين إلى أنّ موسكو وواشنطن قد تتوصلان إلى اتفاق في شأن الحد من الأسلحة النووية.



وقال، في اجتماع في الكرملين مع كبار المسؤولين العسكريين والمدنيين الروس، إنّه أطلعهم على الوضع في المفاوضات في شأن أوكرانيا

مع الولايات المتحدة، والمحادثات الثنائية مع كييف.



وأضاف: "أود أن أخبركم عن المرحلة التي وصلنا إليها مع الإدارة الأميركية الحالية، والتي، كما يعلم الجميع، تبذل، في رأيي، جهودًا نشطة وصادقة للغاية لوقف القتال وإنهاء الأزمة والتوصل إلى اتفاقات تصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية بهذا النزاع".



وأوضح أنّ المناقشات مع الولايات المتحدة تهدف إلى تهيئة "ظروف السلام على المدى الطويل بين بلدينا وفي أوروبا والعالم ككل، إذا توصلنا إلى اتفاقات في مجال الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية في المراحل المقبلة".