باكستان تنشئ "وحدة صاروخية" جديدة بعد المواجهة الأخيرة مع الهند

أخبار دولية
2025-08-14 | 09:21
باكستان تنشئ "وحدة صاروخية" جديدة بعد المواجهة الأخيرة مع الهند

أعلنت باكستان إنشاء "وحدة صاروخية" جديدة، بعد ثلاثة أشهر من مواجهة عسكرية مع الهند كانت الأسوأ بين البلدين الجارين منذ عقود.
     
وقال رئيس الحكومة شهباز شريف في خطاب إحتفاليّ: "هذه الوحدة، بتكنولوجيتها، قادرة على ضرب العدو في جميع الاتجاهات وتعزيز قدراتنا العسكرية التقليدية".
 
وبين السادس والعاشر من أيار، تبادلت باكستان والهند ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة وقصفًا مدفعيًا. 

وأثار هذا النزاع مخاوف دولية من الوصول إلى نقطة اللاعودة، لا سيما أنّهما يملكان أسلحة نووية.

