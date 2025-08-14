الاتحاد الأوروبي يدعو "كل الأطراف" للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى السودان

دعا الاتحاد الأوروبي "كل الأطراف" في السودان إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية الدولية "بشكل عاجل"، في وقت تشهد البلاد أسوأ تفشٍّ للكوليرا منذ سنوات، في ظل تواصل الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع.



وشددت بروكسل في بيان وقعته أيضا اليابان وكندا والمملكة المتحدة على أهمية "حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية".

