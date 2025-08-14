روبيو: ترامب يأمل في التوصل إلى وقف للقتال بأوكرانيا خلال محادثاته مع بوتين

أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب سيجري محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة، على أمل التوصل إلى وقف للقتال في الحرب الأوكرانية، لكن التوصل إلى حل شامل للصراع سيستغرق وقتا أطول.



وأضاف للصحفيين بوزارة الخارجية: "لتحقيق السلام، أعتقد أننا جميعا ندرك ضرورة إجراء حوار بشأن الضمانات الأمنية. يجب إجراء حوار يتطرق للنزاعات والمطالبات بالأراضي، ولأسباب الصراع".



وتابع: "ستكون كل هذه الأمور جزءا من حل شامل. لكنني أعتقد أن الرئيس يأمل في التوصل إلى وقف للقتال حتى يتسنى إجراء هذه المحادثات".