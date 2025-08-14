ترامب: أعتقد أنّ بوتين سيبرم اتفاقًا وبأنّ التهديدات بفرض عقوبات على روسيا أدت دورها

أعرب الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن اعتقاده بأن نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين سيبرم اتفاقًا وبأنّ التهديدات بفرض عقوبات على روسيا أدت دورًا على الأرجح في سعي موسكو إلى عقد اجتماع.



وأوضح ترامب، خلال مقابلة مع إذاعة (فوكس نيوز)، أنه يفكر في ثلاثة مواقع لعقد اجتماع ثان مع بوتين والرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.



وسيجتمع ترامب مع بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية الجمعة.



وقال ترامب عن لقاء بوتين: "سيكون هناك تبادل في شأن الحدود والأراضي".



وأضاف: "أما إذا سارت الأمور على ما يرام فسأتصل بزيلينسكي والزعماء الأوروبيين بعد ذلك".



ولفت إلى أنّه سيتصل بزيلينسكي للقاء ثان.



وأشار ترامب إلى وجود "احتمال نسبته 25 في المئة" بأن تفشل القمة مع بوتين.