محادثات روسية مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر
أخبار دولية
2025-08-14 | 12:33
محادثات روسية مع بوركينا فاسو ومالي والنيجر
أجرى وزير الدفاع الروسيّ أندريه بيلوسوف، محادثات مع نظرائه من بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.
ونقل لهم استعداد موسكو لتقديم الدعم الشامل للمساعدة في استقرار منطقة الساحل الأفريقيّ.
وأضاف بيلوسوف أن صيغة الحوار الرباعية ستكون منصة رئيسية لتعزيز التعاون الدفاعيّ.
ووقع المشاركون عقب المحادثات، مذكرة تفاهم لصياغة خطط لتعزيز التعاون العسكريّ.
أخبار دولية
روسية
بوركينا
ومالي
والنيجر
