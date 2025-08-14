الأمم المتحدة: المستوطنات تُخالف القانون الدوليّ وتزيد من تكريس الاحتلال

دعت الأمم المتحدة إسرائيل إلى التراجع عن قرارها ببدء العمل على مشروع استيطانيّ من شأنه أن يقسّم الضفة الغربية ويعزلها عن القدس الشرقية، وفق ما أعلن المتحدث ستيفان دوجاريك.



وقال دوجاريك للصحافيين: "سيُنهي هذا المشروع فرص حل الدولتين".



وأضاف: "المستوطنات تُخالف القانون الدوليّ وتزيد من تكريس الاحتلال".