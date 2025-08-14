وزير الخارجية البريطانيّ: الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية

أكّد وزير الخارجية البريطانيّ ديفيد لامي أنّ الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة من شأنها تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية تمثل انتهاكا للقانون الدولي ويجب إيقافها فورا.



وقال في بيان أرسله عبر البريد الإلكترونيّ: "تعارض بريطانيا بشدة خطط الحكومة الإسرائيلية الاستيطانية في المنطقة إي1، والتي من شأنها تقسيم الدولة الفلسطينية المستقبلية إلى شطرين وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدوليّ. يجب إيقاف هذه الخطط الآن".