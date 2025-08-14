ترامب: متفائل إزاء إمكان تحقيق السلام بين الرئيسين الروسيّ والأوكرانيّ

عبّر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب عن تفاؤله إزاء إمكان تحقيق السلام بين الرئيسين الروسيّ فلاديمير بوتين والأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي.



وقال ترامب للصحافيين: "لدينا اجتماع مع الرئيس بوتين غدا. أعتقد أنه سيكون اجتماعًا جيدًا".



وأضاف: "لكن الاجتماع الأهم سيكون الاجتماع الثاني الذي نخطط له".



وأوضح أنّه سيشارك غلى جانب الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي وربما بعض القادة الأوروبيين في الإجتماع.



