البنتاغون: حشد 800 عنصر من الحرس الوطنيّ في واشنطن

أعلن البنتاغون حشد جميع عناصر الحرس الوطني البالغ عددهم 800 والذين أمر الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب بنشرهم في واشنطن للمساعدة في إنفاذ القانون.



وأمر ترامب بانتشار القوات في إطار ما قال إنها حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، علما بأن الأرقام تشير إلى تراجع الجرائم العنيفة في واشنطن.



وقالت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون للصحافيين: "اعتبارًا من اليوم، حُشد جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو.. في إطار فرقة العمل المشتركة دي سي، وهم الآن هنا في عاصمتنا".



وأوضحت أنهم "سيساعدون إدارة شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفدراليين في تأمين المعالم وتسيير دوريات لضمان سلامة المجتمع وحماية المنشآت الفدرالية والعناصر".



وأكدت أنهم "سيبقون إلى حين استعادة القانون والنظام في المقاطعة، بناء على ما يحدده الرئيس".