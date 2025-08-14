عراقجي: نعمل مع الصين وروسيا لتجنب عقوبات أوروبية محتملة

أعلن وزير الخارجية الإيرانيّ عباس عراقجي أنّ بلاده تعمل مع الصين وروسيا لتجنب عقوبات أوروبية محتملة.



وأبدت المانيا والمملكة المتحدة وفرنسا، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، استعدادها لإعادة تفعيل آلية العقوبات على ايران إذا لم يتم التوصل الى حل تفاوضيّ للبرنامج النوويّ الإيرانيّ في حلول نهاية آب.



وقال عراقجي، في مقابلة مع التلفزيون الرسميّ الايرانيّ: "إذا حصل ذلك فسيكون سلبيًا سنحاول منعه ونعمل مع الصين وروسيا لمنعه".