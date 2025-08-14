أخبار
وزير المال الإسرائيليّ يدعو إلى تسريع وتيرة مشروع استيطانيّ في الضفة الغربية

أخبار دولية
2025-08-14 | 15:17
مشاهدات عالية
وزير المال الإسرائيليّ يدعو إلى تسريع وتيرة مشروع استيطانيّ في الضفة الغربية
وزير المال الإسرائيليّ يدعو إلى تسريع وتيرة مشروع استيطانيّ في الضفة الغربية

دعا وزير المال الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش الخميس إلى تسريع وتيرة مشروع لبناء 3,401 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، مطالبا بضمّ الأراضي الفلسطينية ردا على إعلان عدة دول نيتها الاعتراف بدولة فلسطين.
     
وهذا المشروع الاستيطاني الاستراتيجي والمسمى E1 سيقطع الضفة الغربية شطرين وسيحول نهائيا دون قيام دولة فلسطينية تتسم بتواصل جغرافي، بحسب معارضيه.
     
وحذر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش على لسان المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك من أن هذا المشروع "إذا ترجم في شكل ملموس، فإنه سيضع حدا لأفق حل الدولتين وسيعزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها".
     
وقال سموطريتش "من يريدون اليوم الاعتراف بدولة فلسطينية سيتلقون ردّنا على الأرض عبر أفعال ملموسة: منازل، أحياء، طرق وعائلات يهودية تبني حياتها".
     
وأضاف "في هذا اليوم المهم، أدعو رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو إلى تطبيق السيادة الإسرائيلية في يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)، والتخلي نهائيا عن فكرة تقسيم البلاد، وضمان أنه بحلول أيلول لن يكون أمام القادة الأوروبيين المنافقين ما يمكنهم الاعتراف به".
     
وتابع "إذا اعترفتم بدولة فلسطينية في أيلول فسيكون ردّنا تطبيق السيادة الإسرائيلية على جميع أجزاء يهودا والسامرة، ولن يبقى أمامكم أي شيء لتتصوروه".

