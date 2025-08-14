صفقة أسلحة أميركية محتملة للبحرين

وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة محتملة لبيع نظام صواريخ المدفعية عالية الحركة(إم142) والعتاد ذي الصلة للبحرين بكلفة تقارب 500 مليون دولار، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون).



والمتعاقد الرئيسي في هذه الصفقة هو شركة لوكهيد مارتن.