حشد 800 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن
أخبار دولية
2025-08-14 | 23:37
حشد 800 عنصر من الحرس الوطني في واشنطن
أعلن البنتاغون الخميس أنه تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني البالغ عددهم 800 والذين أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنشرهم في العاصمة واشنطن للمساعدة في إنفاذ القانون.
أمر ترامب بانتشار القوات في إطار ما قال إنها حملة لمكافحة الجريمة في العاصمة، علما بأن الأرقام تشير إلى تراجع الجرائم العنيفة في واشنطن. وتأتي الخطوة بعد تحرّك مشابه شهدته لوس أنجليس عندما خرجت احتجاجات في حزيران/يونيو.
وقالت الناطقة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون للصحافيين "اعتبارا من اليوم، تم حشد جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو.. في إطار فرقة العمل المشتركة دي سي، وهم الآن هنا في عاصمتنا".
وأضافت أنهم "سيساعدون إدارة شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفدراليين في تأمين المعالم وتسيير دوريات لضمان سلامة المجتمع وحماية المنشآت الفدرالية والعناصر".
وأكدت أنهم "سيبقون إلى حين استعادة القانون والنظام في المقاطعة، بناء على ما يحدده الرئيس".
