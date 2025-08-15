الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد ببناء "الثقة" مع كوريا الشمالية وإعادة العمل بـ"اتفاقية عسكرية"

تعهد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ الجمعة ببناء "الثقة" مع كوريا الشمالية وإعادة العمل ب"اتفاقية عسكرية" تحد من التوترات الحدودية بين البلدين، رغم إعلان بيونغ يانغ قبل يوم عدم رغبتها في تحسين العلاقات مع سيول.



ومنذ انتخابه في حزيران الماضي، يسعى لي لإقامة حوار دون شروط مسبقة مع بيونغ يانغ، في موقف معاكس لسلفه المتشدد.



وقال الرئيس الجديد لكوريا الجنوبية إنه سيسعى إلى تفعيل اتفاقية عسكرية أبرمت عام 2018 بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والرئيس الكوري الجنوبي الاسبق مون جاي إن للحد من التوترات على الحدود، قبل أن يتم تعلّق بلاده العمل بها عام 2024.



وتنص الاتفاقية على إنشاء مناطق عازلة في البر والبحر إضافة إلى مناطق حظر طيران فوق الحدود لمنع أي مواجهات.



وأكد لي في كلمة بمناسبة الذكرى الثمانين لتحرير البلاد من الاستعمار الياباني، إن حكومة كوريا الجنوبية ستتخذ إجراءات "لخفض التوترات بشكل كبير واستعادة الثقة" مع الشمال.

