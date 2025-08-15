أخبار
رئيس "ايكواس" يحض الدول "الشقيقة" المنسحبة من التكتل الافريقي على العودة
أخبار دولية
2025-08-14 | 23:49
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رئيس "ايكواس" يحض الدول "الشقيقة" المنسحبة من التكتل الافريقي على العودة
حض رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس"، الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو، الخميس على عودة الدول "الشقيقة" الثلاث التي انسحبت من المنظمة الافريقية، وذلك خلال زيارة له إلى غينيا بيساو.
وانسحبت مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي تحكمها مجالس عسكرية وصلت إلى السلطة عبر انقلابات بين عامي 2020 و2023، من ايكواس هذا العام لتشكل "تحالف دول الساحل" الخاص بها.
وقال بيو لوكالة فرانس برس عقب لقائه مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو "لدينا إخوتنا الذين نريد إقناعهم بالعودة إلى أسرة ايكواس".
وأكد بيو أنه "ناقش" الأمر مع الدول الثلاث منذ توليه الرئاسة الدورية لايكواس في حزيران، مشيرا إلى أنه زار بوركينا فاسو الأسبوع الماضي.
وأكد رئيس سيراليون "أريد أن أستغل هذه العلاقة التي حافظت عليها معهم لفهم مظالمهم الرئيسية وإيجاد حلول للحفاظ على وحدة هذه العائلة".
وخلال زيارة إلى كوت ديفوار الاثنين، أشار بيو إلى رغبته في "الحفاظ على علاقات وثيقة مع دول تحالف الساحل وتعزيز التعاون".
وأحدث انسحاب الدول الثلاث في وقت سابق من هذا العام اضطرابا داخل التكتل الذي تواجه دوله أيضا تجدد العنف الجهادي.
أخبار دولية
"ايكواس"
الدول
"الشقيقة"
المنسحبة
التكتل
الافريقي
العودة
