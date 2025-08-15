أخبار
رئيس "ايكواس" يحض الدول "الشقيقة" المنسحبة من التكتل الافريقي على العودة

أخبار دولية
2025-08-14 | 23:49
مشاهدات عالية
LBCI
LBCI
رئيس &quot;ايكواس&quot; يحض الدول &quot;الشقيقة&quot; المنسحبة من التكتل الافريقي على العودة
2min
رئيس "ايكواس" يحض الدول "الشقيقة" المنسحبة من التكتل الافريقي على العودة

حض رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "ايكواس"، الرئيس السيراليوني جوليوس مادا بيو، الخميس على عودة الدول "الشقيقة" الثلاث التي انسحبت من المنظمة الافريقية، وذلك خلال زيارة له إلى غينيا بيساو. 
     
وانسحبت مالي وبوركينا فاسو والنيجر التي تحكمها مجالس عسكرية وصلت إلى السلطة عبر انقلابات بين عامي 2020 و2023، من ايكواس هذا العام لتشكل "تحالف دول الساحل" الخاص بها.
     
وقال بيو لوكالة فرانس برس عقب لقائه مع رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو "لدينا إخوتنا الذين نريد إقناعهم بالعودة إلى أسرة ايكواس". 
     
وأكد بيو أنه "ناقش" الأمر مع الدول الثلاث منذ توليه الرئاسة الدورية لايكواس في حزيران، مشيرا إلى أنه زار بوركينا فاسو الأسبوع الماضي. 
     
وأكد رئيس سيراليون "أريد أن أستغل هذه العلاقة التي حافظت عليها معهم لفهم مظالمهم الرئيسية وإيجاد حلول للحفاظ على وحدة هذه العائلة". 
     
وخلال زيارة إلى كوت ديفوار الاثنين، أشار بيو إلى رغبته في "الحفاظ على علاقات وثيقة مع دول تحالف الساحل وتعزيز التعاون". 
     
وأحدث انسحاب الدول الثلاث في وقت سابق من هذا العام اضطرابا داخل التكتل الذي تواجه دوله أيضا تجدد العنف الجهادي. 
     

أخبار دولية

"ايكواس"

الدول

"الشقيقة"

المنسحبة

التكتل

الافريقي

العودة

LBCI
أخبار لبنان
2025-06-10

تكتل "لبنان القويّ" يطعن في البند الثاني من القرار المتعلق بزيادة الرسوم

LBCI
أخبار دولية
2025-07-12

إيران تحذّر الأوروبيين من أنّ العودة إلى العقوبات سيعني "نهاية" دورهم في الملف النووي

LBCI
أخبار دولية
2025-07-13

ترامب يحض أنصاره على التخلي عن هوسهم بـ"ملفات ابستين"

LBCI
أخبار دولية
2025-06-02

زيلينسكي يحض ترامب على فرض عقوبات على روسيا "لإجبارها" على وقف إطلاق نار شامل

LBCI
أخبار دولية
00:43

قناة بنما: لا تأثير حتى الآن لرسوم ترامب الجمركية على حركة عبور سفن الشحن

LBCI
أخبار دولية
00:18

مقتل امرأة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة كورسك الروسية

LBCI
أخبار دولية
00:10

وزير المال الإسرائيلي يدعو إلى تسريع وتيرة مشروع استيطاني في الضفة الغربية

LBCI
أخبار دولية
23:53

رئيس الأركان الإسرائيلي يدعو إلى بناء "ثقة متبادلة" مع السلطة التنفيذية

LBCI
آخر الأخبار
16:24

فصائل المقاومة الفلسطينية: تصريحات نتنياهو وسموتريتش امتداد لحرب الإبادة وتستند إلى خرافات توراتية مزيفة

LBCI
آخر الأخبار
03:33

عقيص للـLBCI ردًا على قاسم: أحترم جدًا عقيدة الشيعة ولكن من دون أن تُفرض عليّ فالشيخ قاسم لا يقوم بـ"كربلاء" لنفسه فقط بل لكل اللبنانيين وهذا أمر يتعلّق بأمن الجميع ولا يمكنه أن يأخذ كل اللبنانيين معه من دون سؤالهم ولا أن يُفرض أي معتقد على أي لبنان

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-12

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على بلدة الناقورة أدت في حصيلة أولية إلى إصابة شخصين بجروح وإصابة أحدهما حرجة

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-06

الشيخ نعيم قاسم: في لبنان نواجه العدو الإسرائيلي بالدفاع عن بلدنا ومقاومتنا وهذا الدفاع سيستمر لأننا نؤمن أن التحرير واجب ولو طال الزمن

LBCI
أخبار لبنان
13:46

النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!

LBCI
أخبار لبنان
13:33

في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

المروحة والمكيف... أزمة جديدة نتيجة الحر الشديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

سياحة أعمال في بيروت… والحضور خليجي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي على الحدود... ورسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

مسألة السلاح والتجديد لليونيفيل حضرا في إجتماع أميركي - فرنسي عن لبنان في باريس

LBCI
أمن وقضاء
08:16

في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان

LBCI
خبر عاجل
14:25

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:18

شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..

LBCI
حال الطقس
02:13

العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

LBCI
أمن وقضاء
06:36

تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد

LBCI
خبر عاجل
12:44

انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة

LBCI
أخبار لبنان
05:47

كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا

LBCI
خبر عاجل
13:58

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة

