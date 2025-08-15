المستشار الألماني: بوتين لديه "فرصة" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس الجمعة أنه لدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "فرصة" للموافقة على وقف إطلاق النار في أوكرانيا خلال قمته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا.



وقال ميرتس في بيان "الهدف يجب أن يكون عقد قمة يحضرها أيضا الرئيس الأوكراني زيلينسكي" ويتم خلالها "الاتفاق على وقف إطلاق النار". أضاف أن بوسع ترامب الآن "اتخاذ خطوة كبيرة نحو السلام" بعد أكثر من ثلاث سنوات من غزو موسكو لأوكرانيا.

