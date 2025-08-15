لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو لن تتكهّن سلفا بنتائج القمة المرتقبة الجمعة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.



وقال لافروف للتلفزيون الرسمي الروسي لدى وصوله إلى ولاية ألاسكا "لا نصدر أي تكهّنات سلفا". وأضاف الوزير الذي ارتدى قميصا كتب عليه على ما يبدو "الاتحاد السوفياتي"، "نعرف بأن لدينا حججنا وموقفنا واضح ولا لبس فيه. سنعرض ذلك".

