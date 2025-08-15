الشرطة السويدية تشتبه في إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو

أعلنت الشرطة السويدية في بيان اليوم الجمعة أنها تشتبه في وقوع إطلاق نار بالقرب من مسجد في مدينة أوريبرو غربي ستوكهولم.