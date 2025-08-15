زيلينسكي: قمة ألاسكا يجب أن تمهد لمحادثات بين كييف وموسكو وواشنطن

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه من الضروري أن تمهد القمة الروسية الأمريكية التي تعقد اليوم الجمعة في ألاسكا الطريق نحو "سلام عادل" بالإضافة إلى محادثات ثلاثية جوهرية بين قادة أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.



وكتب زيلينسكي على تطبيق "تلغرام": "حان الوقت لإنهاء الحرب، ويتعين على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. إننا نعتمد على أميركا".