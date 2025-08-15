أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
32
o
متن
32
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جريحان في إطلاق نار قرب مسجد في السويد
أخبار دولية
2025-08-15 | 09:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جريحان في إطلاق نار قرب مسجد في السويد
جرح شخصان في إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو السويدية، وفق ما أفادت الشرطة، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا تعرّض لإطلاق نار لدى مغادرته المسجد.
ولم تقدم الشرطة أي تفاصيل حول ملابسات إطلاق النار، لكنها دعت الناس إلى الابتعاد عن موقع الحادثة فيما تلاحق مطلق النار.
وقال المتحدث باسم الشرطة أندرز دالمان لوكالة فرانس برس: "نحن حاليا نلاحق الجاني أو الجناة بشكل نشط ونقوم باستجواب شهود ونجري تحقيقات".
وجاء في بيان على موقع الشرطة بأنها "فتحت تحقيقا أوليا في محاولة قتل. أصيب شخصان على صلة بإطلاق النار بجروح".
أخبار دولية
إطلاق
السويد
التالي
الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد ببناء "الثقة" مع كوريا الشمالية وإعادة العمل بـ"اتفاقية عسكرية"
صفقة أسلحة أميركية محتملة للبحرين
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:32
الشرطة السويدية تشتبه في إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو
أخبار دولية
08:32
الشرطة السويدية تشتبه في إطلاق نار قرب مسجد في مدينة أوريبرو
0
أمن وقضاء
2025-08-13
5 جرحى في إشكال تطور إلى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة
أمن وقضاء
2025-08-13
5 جرحى في إشكال تطور إلى اطلاق نار داخل مخيم عين الحلوة
0
أخبار دولية
2025-05-21
مقتل موظفَين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن
أخبار دولية
2025-05-21
مقتل موظفَين بالسفارة الإسرائيلية بإطلاق نار قرب المتحف اليهودي في واشنطن
0
أخبار دولية
2025-08-09
اخماد حريق في مسجد-كاتدرائية قرطبة التاريخي في إسبانيا
أخبار دولية
2025-08-09
اخماد حريق في مسجد-كاتدرائية قرطبة التاريخي في إسبانيا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:22
الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تنفذ عمليات على مشارف مدينة غزة
أخبار دولية
12:22
الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تنفذ عمليات على مشارف مدينة غزة
0
أخبار دولية
11:31
الكرملين: يمكن عقد اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا إذا أسفرت محادثات ألاسكا عن نتائج
أخبار دولية
11:31
الكرملين: يمكن عقد اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا إذا أسفرت محادثات ألاسكا عن نتائج
0
أخبار دولية
11:26
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار في باكستان إلى نحو 200 شخص خلال 24 ساعة
أخبار دولية
11:26
ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار في باكستان إلى نحو 200 شخص خلال 24 ساعة
0
أخبار دولية
11:20
اعتقال 40 شخصًا في تركيا ضمن تحقيق فساد يستهدف المعارضة
أخبار دولية
11:20
اعتقال 40 شخصًا في تركيا ضمن تحقيق فساد يستهدف المعارضة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-09
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
أخبار لبنان
2025-08-09
مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"
0
موضة وجمال
08:59
للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
08:59
للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)
0
فنّ
2025-08-11
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
فنّ
2025-08-11
بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-08
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-08
تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه
بالفيديو
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
07:56
قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم
آخر الأخبار
07:56
قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم
0
أخبار دولية
05:45
لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب
أخبار دولية
05:45
لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب
0
أخبار لبنان
04:34
الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق
أخبار لبنان
04:34
الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق
0
أخبار لبنان
04:13
عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع
أخبار لبنان
04:13
عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع
0
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
0
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
0
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
2
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
3
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
4
خبر عاجل
13:58
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
خبر عاجل
13:58
انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة
5
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
6
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
7
خبر عاجل
03:27
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية
خبر عاجل
03:27
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More