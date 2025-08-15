ترامب يتصل برئيس بيلاروس قبيل قمته مع بوتين

تحدث الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو، الحليف الوثيق لفلاديمير بوتين، عبر الهاتف الجمعة، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي في بيلاروس، قبل ساعات من قمة ترامب مع بوتين في ألاسكا.



وذكرت وكالة أنباء "بيلتا" الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن "لوكاشنكو وترامب أجريا مكالمة هاتفية" دون تقديم تفاصيل.