أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اعتقال 40 شخصًا في تركيا ضمن تحقيق فساد يستهدف المعارضة

أخبار دولية
2025-08-15 | 11:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اعتقال 40 شخصًا في تركيا ضمن تحقيق فساد يستهدف المعارضة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
اعتقال 40 شخصًا في تركيا ضمن تحقيق فساد يستهدف المعارضة

اعتقلت الشرطة التركية 40 شخصًا، بينهم رئيس بلدية بيوغلو في إسطنبول، ضمن تحقيق فساد استهدف شخصيات من حزب الشعب الجمهوري المعارض، ليرتفع عدد المعتقلين في الحملة إلى أكثر من 500 خلال أقل من عام.

وتشمل القائمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يستمر التحقيق معه بتهم فساد وصلات بالإرهاب، وهو المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، وسط اتهامات من المعارضة بأن الحملة تستهدف القضاء على الديمقراطية. 
 

أخبار دولية

شخصًا

تركيا

تحقيق

يستهدف

المعارضة

LBCI التالي
الرئيس الكوري الجنوبي يتعهد ببناء "الثقة" مع كوريا الشمالية وإعادة العمل بـ"اتفاقية عسكرية"
صفقة أسلحة أميركية محتملة للبحرين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-08-09

إيران تحقق مع 20 شخصا اعتقلوا للاشتباه بارتباطهم بإسرائيل

LBCI
أخبار دولية
2025-07-01

توقيف أكثر من 120 من أعضاء بلدية إزمير أحد معاقل المعارضة في تركيا

LBCI
أخبار دولية
2025-07-05

تركيا.. اعتقال ثلاثة رؤساء بلديات من حزب الشعب الجمهوري المعارض

LBCI
موضة وجمال
2025-05-31

تأهل ملكة جمال لبنان ضمن Top 40 في حفل انتخاب ملكة جمال العالم 2025

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
12:22

الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تنفذ عمليات على مشارف مدينة غزة

LBCI
أخبار دولية
11:31

الكرملين: يمكن عقد اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا إذا أسفرت محادثات ألاسكا عن نتائج

LBCI
أخبار دولية
11:26

ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار في باكستان إلى نحو 200 شخص خلال 24 ساعة

LBCI
أخبار دولية
10:26

ترامب يتصل برئيس بيلاروس قبيل قمته مع بوتين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-09

مورغان أورتاغوس عن شهداء الجيش اللبناني: "أبطال"

LBCI
موضة وجمال
08:59

للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

LBCI
فنّ
2025-08-11

بعد انقطاعها عن الفن لسنوات... نجمة عالمية تعود إلى الأضواء وتصدم جمهورها بشكلها الجديد! (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-08

تحذير عاجل إلى سكان لبنان... ليس من أفيخاي أدرعي بل بسببه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
07:56

قداس عيد انتقال السيدة العذراء في بشوات برئاسة السفير البابوي بورجيا: المحبة الحقيقية تصنع العظائم

LBCI
أخبار دولية
05:45

لافروف: روسيا لن تتكهّن سلفا بنتائج قمة بوتين وترامب

LBCI
أخبار لبنان
04:34

الراعي في عيد السيدة: لارادة وطنيّة صادقة للخروج من ذهنيّة المحاصصة والتعطيل والإنغلاق

LBCI
أخبار لبنان
04:13

عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
أخبار لبنان
13:46

النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!

LBCI
أخبار لبنان
13:33

في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:13

العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…

LBCI
خبر عاجل
14:25

أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أخبار لبنان
03:35

قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

LBCI
خبر عاجل
13:58

انتهاء المباراة بخسارة منتخب لبنان أمام منتخب نيوزيلندا بنتيجة 86- 90 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة وانتهاء مشواره في البطولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

غدا... قد تتغير خريطة أوروبا

LBCI
خبر عاجل
03:24

قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر

LBCI
خبر عاجل
03:27

قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More