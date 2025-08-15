اعتقال 40 شخصًا في تركيا ضمن تحقيق فساد يستهدف المعارضة

اعتقلت الشرطة التركية 40 شخصًا، بينهم رئيس بلدية بيوغلو في إسطنبول، ضمن تحقيق فساد استهدف شخصيات من حزب الشعب الجمهوري المعارض، ليرتفع عدد المعتقلين في الحملة إلى أكثر من 500 خلال أقل من عام.وتشمل القائمة رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي يستمر التحقيق معه بتهم فساد وصلات بالإرهاب، وهو المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب أردوغان، وسط اتهامات من المعارضة بأن الحملة تستهدف القضاء على الديمقراطية.