ارتفاع حصيلة قتلى الأمطار في باكستان إلى نحو 200 شخص خلال 24 ساعة

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تضرب شمال باكستان في مقتل 194 شخصا على الأقل في خلال 24 ساعة، وفقا لآخر حصيلة صادرة عن السلطات الجمعة، ما يرفع عدد القتلى منذ بدء الموسم الماطر في أواخر حزيران إلى أكثر من 500 شخص.



وسُجّل مقتل 180 شخصا على الأقل في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية وحدها، حسب ما أفادت هيئة إدارة الكوارث الإقليمية.

ولقي تسعة أشخاص حتفهم في الشطر الباكستاني من كشمير، بينما قتل خمسة آخرون في منطقة غلغت بالتستان السياحية.