الكرملين: يمكن عقد اجتماع ثلاثي بشأن أوكرانيا إذا أسفرت محادثات ألاسكا عن نتائج

ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلا عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أنه من الممكن عقد اجتماع ثلاثي في وقت لاحق إذا تحققت نتائج خلال المحادثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب بشأن أوكرانيا والتي ستعقد اليوم في ولاية ألاسكا.



ونقلت وسائل إعلام روسية عن بيسكوف قوله إن المحادثات بين بوتين وترامب قد تستمر من ست إلى سبع ساعات، وإن مساعدي الرئيسين سيشاركون في الاجتماعات.