الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تنفذ عمليات على مشارف مدينة غزة
أخبار دولية
2025-08-15 | 12:22
شارك
الجيش الإسرائيلي يقول إن قواته تنفذ عمليات على مشارف مدينة غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ قواته تنفذ سلسلة عمليات على أطراف مدينة غزة، وذلك قبل هجوم كبير للسيطرة على المنطقة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: "خلال الأيام القليلة الماضية، عملت قوات الجيش في منطقة (حي) الزيتون على مشارف مدينة غزة".
وأضاف: "تعمل القوات على تحديد مواقع المتفجّرات والقضاء على الإرهابيين، وتفكيك البنية التحتية للإرهاب فوق الأرض وتحتها. وفي إطار أنشطتها، استهدفت القوات مبنى مفخخا لتخزين الأسلحة وفكّكته".
وأشار الجيش إلى أنّ قواته تعرّضت أيضا لهجوم بصاروخ مضاد للدبابات، مضيفا أنّه لم يصب أي من عناصره بأذى خلال الحادث.
أخبار دولية
قناة بنما: لا تأثير حتى الآن لرسوم ترامب الجمركية على حركة عبور سفن الشحن
مقتل امرأة في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة كورسك الروسية
آخر الأخبار
2025-07-14
وسائل إعلام إسرائيلية: طائرات للجيش تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تال هاشومير وسط إسرائيل
آخر الأخبار
2025-07-14
وسائل إعلام إسرائيلية: طائرات للجيش تنفذ عملية إجلاء من غزة إلى مستشفى تال هاشومير وسط إسرائيل
0
أخبار دولية
2025-07-11
الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات نسف ضخمة للمنازل السكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة
أخبار دولية
2025-07-11
الجيش الاسرائيلي نفذ عمليات نسف ضخمة للمنازل السكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة
0
آخر الأخبار
2025-05-25
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفذ عمليات نسف بالتزامن مع قصف مدفعيّ على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس
آخر الأخبار
2025-05-25
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفذ عمليات نسف بالتزامن مع قصف مدفعيّ على بلدة القرارة شمالي مدينة خان يونس
0
أخبار دولية
2025-07-14
7 مصابين في انفجار بمبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية
أخبار دولية
2025-07-14
7 مصابين في انفجار بمبنى سكني على مشارف مدينة قم الإيرانية
أخبار دولية
15:44
بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
15:44
بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
0
أخبار دولية
15:44
بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
أخبار دولية
15:44
بدء القمة بين ترامب وبوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
0
أخبار دولية
15:26
سي.إن.إن: لافروف وأوشاكوف سينضمان إلى بوتين خلال محادثاته مع ترامب
أخبار دولية
15:26
سي.إن.إن: لافروف وأوشاكوف سينضمان إلى بوتين خلال محادثاته مع ترامب
0
أخبار دولية
15:15
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا
أخبار دولية
15:15
ترامب وبوتين يتصافحان قبل بدء قمتهما في ألاسكا
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
0
أمن وقضاء
2025-04-23
يسرق صناديق التبرعات من المساجد... فأوقفته مفرزة إستقصاء بيروت
أمن وقضاء
2025-04-23
يسرق صناديق التبرعات من المساجد... فأوقفته مفرزة إستقصاء بيروت
0
منوعات
2025-08-13
أصيب بالتسمم بعد اتباعه حمية غذائية من إعداد ChatGPT... رجل ينجو من الموت بأعجوبة وهذه قصته!
منوعات
2025-08-13
أصيب بالتسمم بعد اتباعه حمية غذائية من إعداد ChatGPT... رجل ينجو من الموت بأعجوبة وهذه قصته!
0
أخبار دولية
14:18
طائرة حكومية روسية تهبط في ألاسكا قبيل محادثات بوتين وترامب
أخبار دولية
14:18
طائرة حكومية روسية تهبط في ألاسكا قبيل محادثات بوتين وترامب
تقارير نشرة الاخبار
13:37
النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي
تقارير نشرة الاخبار
13:37
النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:34
روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة
0
أخبار لبنان
13:32
هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء
أخبار لبنان
13:32
هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية
تقارير نشرة الاخبار
13:26
إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل
تقارير نشرة الاخبار
13:24
قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:23
تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل
تقارير نشرة الاخبار
13:23
رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
"التقدمي" أطلق خارطة طريق للخروج من الأزمة في السويداء... وأبو فاعور يشرح للـLBCI تفاصيلها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الحكومة الاسرائيلية تستعد لإقرار مخطط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها
تقارير نشرة الاخبار
13:21
الحكومة الاسرائيلية تستعد لإقرار مخطط يفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها
1
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
حال الطقس
02:13
العدّ العكسيّ لنهاية موجة الحرّ بدأ…
2
فنّ
10:28
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
فنّ
10:28
رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)
3
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
أخبار لبنان
03:35
قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي
4
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
آخر الأخبار
13:48
الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية
5
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
خبر عاجل
03:24
قاسم: لن تسلّم المقاومة سلاحها والعدوان مستمر وسنخوض معركة كربلائية في مواجهة هذا العدوان الإسرائيلي الأميركي وواثقون بأننا سننتصر
6
خبر عاجل
03:27
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية
خبر عاجل
03:27
قاسم: الحكومة اتخذت قرارًا خطيرًا وخالفت العيش المشترك وتعرّض البلد لأزمة كبيرة جدا وأقول لكم لا تزجوا الجيش اللبناني بالفتنة الداخلية
7
أمن وقضاء
04:03
توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح
أمن وقضاء
04:03
توقيف قاصر في بيروت بتهم سرقة دراجات وسلب مسنّة بقوة السلاح
8
صحف اليوم
10:23
سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
صحف اليوم
10:23
سلام لـ"الشرق الأوسط": التهديد بالحرب الأهلية "حرام".. ولا سلاح خارج سلطة الدولة
