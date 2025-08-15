طائرة حكومية روسية تهبط في ألاسكا قبيل محادثات بوتين وترامب

هبطت طائرة تابعة للحكومة الروسية في ألاسكا قبيل إجراء محادثات بين الرئيسين الروسي والأميركي اليوم الجمعة، وفقًا لما أظهره نظام تتبع الرحلات فلايت رادار 24.ولم يتضح ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على متن الطائرة. وغادرت الطائرة من مدينة ماجادان في أقصى شرق روسيا، حيث كان بوتين موجودًا في وقت سابق من اليوم الجمعة.