بوتين يصل إلى قاعدة أميركية في ألاسكا لعقد قمة مع ترامب

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قاعدة عسكرية في ألاسكا الجمعة لعقد قمة مع نظيره الأميركي دونالد ترامب لبحث الصراع في أوكرانيا.

وكان ترامب وصل إلى القاعدة العسكرية في ألاسكا لعقد القمة المرتقبة مع بوتين.

وسيكون الاجتماع الذي سيعقد في قاعدة إلمندورف ريتشاردسون الأول لبوتين على أراض غربية منذ غزو أوكرانيا في شباط 2022.