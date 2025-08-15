سي.إن.إن: لافروف وأوشاكوف سينضمان إلى بوتين خلال محادثاته مع ترامب

سينضم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمستشار الرئاسي للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف إلى الرئيس فلاديمير بوتين في محادثاته مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في ألاسكا، وفق ما أوردت "سي إن إن" نقلا عن الكرملين.



وقالت الشبكة نقلا عن الكرملين إن "المسؤولين الروسيين اللذين سيرافقان الرئيس فلاديمير بوتين في المحادثات مع الوفد الأميركي هما مستشار السياسة الخارجية يوري أوشاكوف ووزير الخارجية سيرغي لافروف"، وذلك بعد أن أعلنت واشنطن في اللحظة الأخيرة أن الزعيمين لن يجتمعا منفردين.

