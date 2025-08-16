حصيلة ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان تتخطى الـ320 قتيلا خلال 48 ساعة

تسبّبت الأمطار الغزيرة التي تتساقط في شمال باكستان بمقتل ما لا يقل عن 320 شخصا خلال 48 ساعة، بحسب آخر حصيلة صادرة عن السلطات، ما يرفع عدد القتلى إلى أكثر من 600 منذ بدء الموسم الماطر الاستثنائي من حيث شدته في أواخر حزيران.



ووقع أكبر عدد من الضحايا في ولاية خيبر بختونخوا الجبلية المحاذية لأفغانستان، والتي سجلت وحدها 307 وفيات، وفق ما أفادت هيئة إدارة الكوارث المحلية، فيما تتواصل عمليات البحث لانتشال الجثث المطمورة تحت الركام.