بعد القمة مع بوتين... ترامب يتحدث مع زيلينسكي وقادة حلف الأطلسي

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أجرى مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ثم تحدث بعد ذلك إلى قادة حلف شمال الأطلسي عقب قمة عقدها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة.