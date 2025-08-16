مقتل شرطي في اشتباك مع مسلّحين في جنوب شرق إيران

قُتل شرطي وأُصيب آخر خلال اشتباك بين قوات إنفاذ القانون ومسلّحين في جنوب شرق إيران، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.



ووقع الاشتباك في محافظة سيستان بلوشستان التي تشهد مواجهات متكرّرة بين قوات الأمن ومسلّحين من الأقلية البلوشية وجماعات سنية متطرّفة ومهربي مخدرات.



وأوردت وكالة فارس للأنباء نقلا عن الشرطة المحلية أنه "خلال اشتباك... بين شرطة مدينة إيرانشهر ومسلّحين أُصيب شرطي وقُتل آخر".



وأفادت الوكالة بأنه "خلال تبادل لإطلاق النار، أُصيب المسلّحون بجروح ولاذوا بالفرار وتقوم الشرطة حاليا بملاحقتهم".



وتقع محافظة سيستان بلوشستان على الحدود مع باكستان وأفغانستان وهي واحدة من أفقر المحافظات الإيرانية. ويقيم فيها عدد كبير من السكان من أقلية البلوش السنية.



وتنشط في هذه المنطقة جماعة "جيش العدل" الجهادية السنية انطلاقا من قواعد خلفية في باكستان.



والأسبوع الماضي، أدى هجوم نفذته هذه المجموعة إلى مقتل شرطي في المحافظة ذاتها، بحسب وسائل إعلام محلية.