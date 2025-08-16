قادة أوروبيون: موسكو لا يمكن أن تتمتع بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أو الناتو

أكد قادة أوروبيون أنّ موسكو "لا يمكن أن تتمتّع" بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي، غداة القمة التي عُقدت بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.



وأضافوا في بيان وقّعته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس وقادة أوروبيون آخرون: "سيكون على أوكرانيا اتخاذ القرارات المتعلّقة بأراضيها".