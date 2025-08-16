رئيس وزراء بريطانيا يرحب باستعداد الولايات المتحدة لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا

رحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر باستعداد الولايات المتحدة لتقديم ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا في إطار أي اتفاق لوقف الحرب، وذلك بعد التحدث مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وشركاء أوروبيين اليوم.



وقال في بيان: "هذا تقدم مهم، وسيكون حاسما في ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن العودة للمطالبة بالمزيد".