ماكرون: سنعمل مع الولايات المتحدة والشركاء من أجل سلام دائم في أوكرانيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان، أنه من الضروري مواصلة دعم أوكرانيا والضغط على روسيا، وذلك عقب قمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.



وأكد أن فرنسا ستعمل مع الولايات المتحدة والشركاء في "تحالف الراغبين" لإحراز تقدم في مسار السلام الدائم مع ضمانات أمنية.