أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيسة وزراء إيطاليا: بارقة أمل لمناقشة السلام في أوكرانيا

أخبار دولية
2025-08-16 | 06:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيسة وزراء إيطاليا: بارقة أمل لمناقشة السلام في أوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيسة وزراء إيطاليا: بارقة أمل لمناقشة السلام في أوكرانيا

أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بنتائج قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي عقدت الجمعة في ألاسكا.

وقالت ميلوني في بيان: "ظهرت أخيرا بارقة أمل لمناقشة السلام في أوكرانيا... إيطاليا تقوم بدورها، إلى جانب حلفائها الغربيين".

أخبار دولية

جورجا ميلوني

السلام

أوكرانيا

LBCI التالي
كالاس: موقف ترامب بالغ الأهمية بالنسبة لحرب أوكرانيا
ماكرون: سنعمل مع الولايات المتحدة والشركاء من أجل سلام دائم في أوكرانيا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-08-07

الوزراء المقربون من ثنائيّ "أمل - حزب الله" يرفضون مناقشة ورقة برّاك رفضًا قاطعًا

LBCI
أخبار دولية
2025-06-30

وزير الخارجية الألماني يزور كييف لمناقشة دعم أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-11

رئيس الوزراء البولندي: كييف يجب أن تشارك في أي مناقشات بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-09

المبعوث الأميركي الخاص ويتكوف سيلتقي مع رئيس الوزراء القطري اليوم السبت في إسبانيا لمناقشة خطة لإنهاء الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:10

المستشار الألماني يرحب بجهود ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
07:03

واشنطن عرضت على كييف "ضمانات أمنية" مشابهة لضمانات الناتو بدون الانضمام إلى الحلف

LBCI
أخبار دولية
06:58

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة إلى سلام حقيقي وليس لتوقف موقت للهجمات الروسية

LBCI
أخبار دولية
06:56

كالاس: موقف ترامب بالغ الأهمية بالنسبة لحرب أوكرانيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-04

كتل حارة بإنتظارنا أواخر الأسبوع... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-31

مرقص مكرما في عرمون - كسروان: كثيرة هي الملفات المزمنة أمامنا وكبير إيماننا بالعمل يدا واحدة وقلبا واحدا

LBCI
أخبار دولية
2025-08-11

الطلاق: من تابو إلى ترند يحتل منصات التواصل

LBCI
موضة وجمال
08:59

للمرة الأولى... فلسطين تشارك في مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
23:57

قمة ترامب-بوتين في ألاسكا... الرئيس الأميركي: أحرزنا تقدما كبيرا في المحادثات

LBCI
أخبار لبنان
16:22

حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

النفايات في بحيرة عيون السمك "باقية" ولا أحد يبالي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

روجيه فغالي يفوز في الجولة الثالثة من سباقات تسلق الهضبة

LBCI
أخبار لبنان
13:32

هكذا يحتفل اللبنانيون في عيد إنتقال السيدة العذراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

إستعجال عراقي لإحياء خط النفط بين كركوك وطرابلس ومنفعة مشتركة لبنانية - عراقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

قمة ألاسكا... من وقف النار إلى إتفاق نووي محتمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

تقارب لبناني سوري يعيد النبض إلى شريان النقل بين بيروت ودمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

رحلة Microsoft Azure من منصة تخزين معلومات إلى أداة إستخباراتية بيد إسرائيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
10:28

رسميا... ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يعلنان خبر الحمل: "كل ما نفعله…هو من أجلك" (صورة)

LBCI
حال الطقس
04:18

الكتل الحارة تنحسر كلياً... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار دولية
03:37

رسالة من ميلانيا ترامب إلى بوتين...

LBCI
أمن وقضاء
04:55

غادرت منزل ذويها ولم تَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقودة

LBCI
آخر الأخبار
13:48

الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية

LBCI
خبر عاجل
16:24

ستاندرد اند بورز: رفع تصنيف لبنان طويل الأجل بالعملة المحلية إلى CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت تصنيفه بالعملة الأجنبية عند SD

LBCI
أخبار لبنان
06:56

باسيل يعلن تقديم "الملف الأسود" للجنة التحقيق البرلمانية بملف الاتصالات: يتضمن مخالفات وهدرا يفوق المليار دولار

LBCI
أخبار لبنان
05:08

جعجع: خطاب الشيخ نعيم قاسم مرفوض بالمقاييس كلها... و"هيبته غير موجودة"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More