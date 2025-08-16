رئيسة وزراء إيطاليا: بارقة أمل لمناقشة السلام في أوكرانيا

أشادت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني بنتائج قمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين التي عقدت الجمعة في ألاسكا.



وقالت ميلوني في بيان: "ظهرت أخيرا بارقة أمل لمناقشة السلام في أوكرانيا... إيطاليا تقوم بدورها، إلى جانب حلفائها الغربيين".