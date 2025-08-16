السعودية: ندعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن دعم المملكة للجهود الدبلوماسية كافة الرامية إلى حل الأزمة الروسية - الأوكرانية بالطرق السلمية والوصول إلى السلام بين البلدين.



وإذ ترحب المملكة في هذا الشأن بقمة "ألاسكا" التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدة دعمها المستمر لمسار الحوار الدبلوماسي سبيلاً لحل الخلافات والنزاعات الدولية.