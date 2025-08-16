17 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر السودانية

قتل 17 شخصا وأصيب 25 في قصف لقوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في إقليم دارفور بغرب السودان، بحسب ما أفاد مصدر طبي وكالة فرانس برس.وقال المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه إن "عدد القتلى الذين وصلوا إلى المستشفى بلغ 17 إلى جانب 25 جريحا، وهناك قتلى دفنتهم عائلاتهم دون الذهاب للمستشفى بسبب الظروف الأمنية".