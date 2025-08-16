حكومة كندا تتحرك لإنهاء إضراب طاقم الضيافة بشركة إير كندا

تحركت الحكومة الكندية اليوم السبت لإنهاء إضراب طاقم الضيافة بشركة الخطوط الجوية الكندية (إير كندا) من خلال مطالبة مجلس عمالي بإصدار أمر تحكيم ملزم، وهو إجراء سعت إليه أكبر شركة طيران في البلاد، وعارضه المضيفون والمضيفات المضربون.



وأضرب الآلاف من أفراد طواقم الضيافة في إير كندا عن العمل بسبب خلاف على الأجور قبيل الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:00 بتوقيت غرينتش)، ما أجبر الشركة على إلغاء جميع رحلاتها اليومية البالغة 700 رحلة وهو ما أثر على أكثر من 100 ألف مسافر اضطروا للبحث عن رحلات بديلة أو البقاء في أماكنهم.



وقالت وزيرة الوظائف باتي هاجدو خلال مؤتمر صحفي إنها طلبت من مجلس العلاقات الصناعية الكندي فرض تحكيم ملزم على الجانبين، والأمر بإنهاء الإضراب فورًا.



وأشارت إلى أن استئناف العمليات الكاملة سيستغرق من أربعة إلى خمسة أيام، على افتراض موافقة المجلس على طلب الحكومة، وهو ما يحدث عادة.



وكانت شركة الطيران عرضت زيادة تبلغ 38 بالمئة في إجمالي تعويضات طواقم الضيافة على مدى أربع سنوات، مع زيادة 25 بالمئة في السنة الأولى، وهو ما وصفه الاتحاد الكندي لموظفي القطاع العام بأنه غير كاف.



ويتقاضى المضيفون حاليًا أجورهم عندما تتحرك الطائرة، ويسعى الاتحاد إلى الحصول على مقابل أيضًا للوقت الذي يقضونه على الأرض بين الرحلات ولمساعدة الركاب على الصعود إلى الطائرة.



وأعلنت الخطوط الجوية الكندية التي تتخذ من مونتريال مقرًا أن الرحلات الجوية المعلقة تشمل تلك التي تشغلها شركة إير كندا روج للطيران منخفض التكلفة. وقالت إن التوقف سيؤثر على نحو 130 ألف مسافر يوميًا.