زيلينسكي: جميعنا نتشارك رغبة قوية بإنهاء هذه الحرب بسرعة

أكد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي لدى وصوله إلى واشنطن لإجراء محادثات مع نظيره الأميركيّ دونالد ترامب، أنّ الأطراف جميعها تريد نهاية سريعة للحرب.



ودعا إلى التوصل إلى سلام دائم.



وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعيّ: "جميعنا نتشارك رغبة قوية بإنهاء هذه الحرب بسرعة وعلى نحو موثوق".