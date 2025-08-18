زيلينسكي يكرر قبل لقائه ترامب حاجة أوكرانيا الى ضمانات أمنية أميركية

كرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حاجة كييف الى ضمانات أمنية تحدث عنها الرئيس الأميركي، قبيل لقائه برفقة قادة أوروبيين، دونالد ترامب في البيت الأبيض.



وقال زيلينسكي في خلال لقائه المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ: "سيتاح لنا الوقت للتحدث بشأن هيكلة الضمانات الأمنية. هذا هو الأمر الأهم فعليا".