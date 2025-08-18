حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة

كشف مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز، أن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.



وأوضح مصدر مصري رسمي لرويترز أن أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يشمل تعليق العمليات العسكرية 60 يوما، ويمكن اعتباره سبيلا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين.



وأفاد المصدر بأن تعليق العمليات العسكرية سيشمل الإفراج عن سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.