أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة

أخبار دولية
2025-08-18 | 11:03
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حماس أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار بغزة

كشف مسؤول في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) لرويترز، أن الحركة أبلغت الوسطاء بموافقتها على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضح مصدر مصري رسمي لرويترز أن أحدث مقترح لوقف إطلاق النار في غزة يشمل تعليق العمليات العسكرية 60 يوما، ويمكن اعتباره سبيلا للتوصل إلى اتفاق شامل لإنهاء حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين.

وأفاد المصدر بأن تعليق العمليات العسكرية سيشمل الإفراج عن سجناء فلسطينيين مقابل إطلاق نصف الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

أخبار دولية

حماس

إطلاق النار

غزة

LBCI التالي
ترامب: بإمكان زيلينسكي إنهاء الحرب ولا استعادة للقرم
زلزال بقوة 5.8 درجات يهز ولاية تبسة بالجزائر
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-04

قيادي في "حماس" لرويترز: الحركة سلمت الوسطاء ردها على المقترح الأميركيّ لوقف إطلاق النار

LBCI
آخر الأخبار
10:53

مصدر في حماس لـ"الجزيرة": أبلغنا الوسطاء بالموافقة على مقترحهم الذي قدم بالأمس

LBCI
آخر الأخبار
13:19

حماس: أبلغنا والفصائل الفلسطينية موافقتنا على المقترح الذي قدم بالأمس من الوسيطين المصري والقطري

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-24

مصدر في حماس لرويترز: رد حماس على أحدث مقترح لوقف إطلاق النار يدعو إلى العودة إلى البروتوكول المتفق عليه في 19 كانون الثاني للسماح بدخول المساعدات إلى غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:11

إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

LBCI
أخبار دولية
14:11

ترامب: سأتصل ببوتين بعد لقائي بزيلينسكي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
أخبار دولية
13:49

زيلينسكي يبدي استعداده لإجراء انتخابات في ظروف آمنة إذا انتهت الحرب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:11

إيران تحذر من أن الحرب مع إسرائيل قد تتجدد في أي لحظة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:08

توم براك ومورغان أورتاغوس في بيروت... وهذا ما قالاه للمسؤولين اللبنانيين

LBCI
آخر الأخبار
13:11

وزير الاشغال للـLBCI: طرابلس والشمال في قلب القرار وهذه المنطقة لديها امكانيات وكفاءات هائلة وواجبنا أن نستفيد منها ونطورها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

LBCI
أخبار لبنان
13:28

جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:02

معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية

LBCI
خبر عاجل
07:49

معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر

LBCI
اسرار
23:54

أسرار الصحف المحلية 18-8-2025

LBCI
خبر عاجل
05:58

براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح

LBCI
أخبار لبنان
02:53

براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار

LBCI
صحف اليوم
00:32

محادثات باراك وأورتاغوس... اللقاء الأصعب مع بري (الأنباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More