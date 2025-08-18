البرازيل: المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب طلب "‬مستحيل" من إدارة ترامب

أعلن وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد أن المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة توقفت بسبب طلب "مستحيل" من جانب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وربطت واشنطن فرض رسوم جمركية 50 بالمئة على البضائع البرازيلية بنزاعات قضائية تتعلق بالرئيس السابق جايير بولسونارو.وتوقع حداد انخفاض حجم التجارة الثنائية، لكنه قال إنه لا يتوقع أن تستمر حالة الجمود هذه لمدة عام أو عامين.